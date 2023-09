Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem får videospill-behandling i 2024

Outright Games har gitt ut en lang rekke spennende videospill som alle er skreddersydd for et yngre publikum og basert på ikoniske og kjære merkevarer. Tidligere har dette blant annet omfattet Star Trek, Transformers, DC, Paw Patrol, Peppa Pig, How to Train Your Dragon, og i 2024 utvides listen ytterligere med et nytt, radikalt prosjekt.

Forlaget har nå kunngjort at de slår seg sammen med Nickelodeon og Paramount Consumer Products for å utgi et videospill basert på Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem.

Tittelen er foreløpig ikke offisielt navngitt, men vi har fått vite at det kommer til PC og konsoller neste år, og at spillets synopsis er som følger:

"Spillet utspiller seg flere måneder etter hendelsene i filmen, og vil ha en unik grafikk inspirert av filmens dristige, maleriske stil. Spillet kombinerer energisk ninja-teamarbeid med en humoristisk fortelling, og spillerne vil ta kontroll over Turtles mens de samhandler med en rekke minneverdige figurer fra serien og kjemper for å redde denne stiliserte versjonen av New York City fra en ny mutanttrussel."

Det er også sluppet et første konseptbilde av spillet, og det kan du se nedenfor.