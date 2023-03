Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem-trailer viser slående animasjonsstil

Så sent som i går fortalte vi om den imponerende rollebesetningen for den kommende Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem-animasjonsfilmen, og med stjerner som Seth Rogen, Paul Rudd, John Cena, Jackie Chan, Rose Byrne, Giancarlo Esposito, Post Malone og Ice Cube hørtes den veldig bra ut. Den ser ikke så verst ut heller.

Den første traileren for Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem har blitt offentliggjort, og den viser en slående og ganske unike animasjonsstil som bringer tankene til Spider-Man: Into the Spider-Verse (som blir stadig vanligere i disse dager med både Puss in Boots: The Last Wish, The Bad Guys og fler).

TMNT: Mutant Mayhem vil handle om en yngre versjon av skilpaddene som stadig prøver å finne rollene sine mens de møter onde mutanter.

Filmen kommer på kino den 4. august, og i tillegg til å se traileren nedenfor kan du også sjekke ut filmens plakat.