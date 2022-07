Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection lanseres i august

HQ

Siden Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge gledelig nok selger veldig godt er det tydelig at skilpaddene fortsatt kan underholde. Samtidig er det mange som ikke vet at spillet henter veldig mye inspirasjon fra langt eldre TMNT-spill, så kveldens annonsering er greit å merke seg.

IGN har fått æren av å avsløre at Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, altså samlingen av Teenage Mutant Ninja Turtles (både arkade- og NES-utgaven), Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (både arkade- og SNES-utgaven), Teenage Mutant Ninja Turtles 2: The Arcade Game, Teenage Mutant Ninja Turtles 3: The Manhattan Project, Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (både arkade-, SNES- og Sega Genesis-utgaven), Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist, Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan, Teenage Mutant Ninja Turtles 2: Back From The Sewers og

Teenage Mutant Ninja Turtles 3: Radical Rescue, vil lanseres den 30. august. I tillegg får vi en trailer som både viser alle spillene, samt gir oss noen glimt av ekstragodbiter som muligheten til å spille med andre på samme skjerm eller over internett, se dokumenter fra utviklingen av spillene og muligheten til å spole tilbake siden mange av dem ikke akkurat er kjente for å være lette.