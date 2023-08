Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin kommer fra utvikleren av nyinnspillingen Destroy All Humans.

HQ

Etter tidligere å ha jobbet med og levert to remakes av de to første Destroy All Humans -spillene til THQ Nordic, har utvikleren Black Forest Games nå fått i oppdrag å ta seg av det svært spennende og etterlengtede Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin.

Som det ble avslørt på THQ Nordic Showcase nylig, vil spillet være basert på tegneserien Turtles i en dyster fremtid, der alle unntatt én er drept, og de må plukke opp brorens våpen og begi seg ut på et håpløst rettferdighetsoppdrag.

Ettersom spillet fortsatt er i en tidlig utviklingsfase, er det ikke nevnt noe lanseringstidspunkt, men avsløringstraileren bekrefter at spillet kommer til PC, PS5 og Xbox Series-konsollene når det til slutt lanseres.