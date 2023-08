Tegneserieadapsjon av Good Omens knuser Kickstarter-målet

Det ser ut til at fansen er veldig spent på å se hvordan Neil Gaiman og Terry Pratchetts bok Good Omens vil se ut som grafisk roman. Nylig ble det annonsert en Kickstarter-kampanje for nettopp dette prosjektet, og med 29 dager igjen til kampanjen avsluttes, har den allerede nådd det lovede målet og mer til.

Nærmere bestemt skulle prosjektet tjene inn 25 000 pund, og nå er det allerede over 20 ganger så mye som det opprinnelige målet, takket være over 11 000 støttespillere.

Kjent som Good Omens: The Official (and Ineffable) Graphic Novel, ser boken ut til å tilpasse romanen som var grunnlaget for den første sesongen av Amazon Prime Video serien, og når det gjelder hvem som skal illustrere denne boken, faller det ansvaret til Colleen Doran.

Kickstarter tilbyr flere nivåer for å støtte prosjektet, der hvert nivå inneholder et innbundet eksemplar av den grafiske romanen, og de dyrere nivåene inneholder loot packs, alternative omslag, et stort kart, merker, sokker og noen notatbøker med skapertema. Det finnes til og med helt spesielle og begrensede nivåer som gir deg muligheten til å bli en del av tegneserieromanen.

Ta en titt på Kickstarter-siden her, eller støtt prosjektet selv.