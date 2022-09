Tegneserien The Witcher: The Ballad of Two Wolves annonsert

HQ

The Witcher er stort både som tv-spill og på Netflix (i tillegg til bokopprinnelsen), men det er også tegneserieeventyr, og snart kommer vi til å få mer av dette. Dark Horse Comics og CD Projekt Red slipper nemlig miniserien The Witcher: The Ballad of Two Wolves, hvor første utgave av fire slippes 21. desember i år.

Historien begynner tradisjonelt når Geralt of Rivia blir bedt om å komme til en by og ta seg av et monsterproblem. Denne gangen handler det om en varulv og tre grisesøstre, og det er dermed tydelig at de har hentet inspirasjon fra fortellingen om både Rødhette og de tre små grisene.

Serien er skrevet av Bartosz Sztybor, som også er kjent for tegneseriene The Witcher: Fading Memories og The Witcher: Witch's Lament. Miki Montelló er ansvarlig for tegningene.

Dark Horse Comics/CD Projekt Red

Takk, Polygon