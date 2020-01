Tekken 7, Frostpunk og FTL på vei til Xbox Game Pass

Mens det virker stadig mer sannsynlig at Control nærmer seg Xbox Game Pass til tross for benektelser fra Remedy har i alle fall Microsoft bestemt seg for å offentliggjøre hvilke spill som skal bli en del av tjenesten før den tid.

Allerede på torsdag vil nemlig Frostpunk og Sword Art Online: Fatal Bullet komme til Xbox Game Pass på konsoll. En uke senere, altså den 16. januar, vil også Tekken 7 bli en del av samlingen. Selskapet kan i samme slengen fortelle at både FTL: Faster Than Light og Frostpunk skal komme til PC-utgaven "snart", så det biblioteket fortsetter også å vokse sakte men sikkert.

Den dårlige nyheten denne gangen er at Just Cause 3 og Lego City Undercover vil forlate Game Pass snart, så grip muligheten mens du kan.