Det sies i blant at fightingsjangeren er død, men flere ting kan motbevise det. Mortal Kombat 11 er på god vei til å bli seriens bestselgende spill hittil, Super Smash Bros. Ultimate er det mest solgte fightingspillet noensinne, og nå meddeler Tekkens trofaste produsent Katsuhiro Harada via Twitter at Tekken 7 har solgt over 5 millioner eksemplarer:

"Oops.... I had completely missed it...TK7 achieved 5 million copies by the end of 2019."

Spiller du Tekken 7?