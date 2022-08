Tekken 8 bekreftet med kort teasertrailer?

Denne helgen fikk vi se noen av verdens beste Mortal Kombat 11-, MultiVersus-, Street Fighter V-, Tekken 7-spillere og fler brake sammen for å se hvem som er verdens beste på Evo, og nærmest i kjent stil fikk vi tilsynelatende se hva som venter i fremtiden også.

For etter turneringens Tekken 7-finale fikk vi en trailer som avslørte at Tekken 7 skal få en oppdatering den 17. august som skal endre litt på styrkeforholdet til noen slåssekjemper og introdusere nye taktikker. Det som likevel fikk salen til å juble mest var de siste sekundene av traileren, hvor vi først får se slutten til Kazuya Mishima i seriens aller første spill før det plutselig skiftes over til en moderne utgave av han og beskjeden "Get Ready". Irriterende nok står det ikke noe om Tekken 8 eller når vi kan forvente mer informasjon, men Bandai Namco er ikke gærne nok til å erte fansen slik om det vi har fått se faktisk ikke er det neste nummererte spillet.