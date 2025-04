Tekken 8 blir for tiden revet fra hverandre av spillere på Steam

HQ

"Hva i helvete skjedde her?" Du kan spørre deg selv det samme hvis du skulle se på Tekken 8s nylige vurdering på Steam, som har stupt til en overveldende negativ totalpoengsum siden lanseringen av spillets sesong 2.

Etter å ha blitt lansert til strålende anmeldelser tilbake i januar 2024, virket spillet som et flott tillegg til den historiske kampserien. Men med lanseringen av Tekken 8 Sesong 2 har fansen imidlertid tatt alvorlige problemer med måten fightere har blitt håndtert på. En titt på noen av Steam-anmeldelsene viser at i stedet for å forbedre spillets karakterers defensive evner, har Tekken 8 i stedet bare prøvd å gjøre alle like sterke, noe som har ført til homogeniserte systemer og karakterer.

Det er håp om at ting kan og vil endre seg til det bedre, men akkurat nå gjør fansen sin stemme hørt via anmeldelsessiden på Steam. "Ingen bokstavelig talt ingen ba om disse endringene, selv nye spillere ba aldri om mer offensivitet i et spill som helt klart mangler defensive alternativer og er lett å trykke på knappen og vinne som i de fleste Tekken-spill," skriver anmelder Yojinka_7. Anmelder Argent Illiora sier det enklere: "Plz bare tilbakestill oppdateringen på dette punktet, dette er ikke Tekken lenger."

Spiller du fortsatt Tekken 8 og hva synes du om den siste oppdateringen?