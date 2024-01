Tekken 8 doblet Street Fighter 6s fysiske salg i Storbritannia

HQ

Tekken 8 Street Fighter 6 ble først sluppet sist fredag, men det ser ut til at de tidlige salgstallene er ganske imponerende for det siste i Bandai Namcos lange serie av kampspill. Ifølge Christopher Dring fra GamesIndustry.biz var det fysiske salget i Storbritannia for Tekken 8 ganske imponerende.

Det var dobbelt så høyt som for Street Fighter 6, noe som er veldig sterkt. Nå er det verdt å nevne at Street Fighter 6 har solgt bra og gjort det bra digitalt ifølge Dring, men dette er likevel imponerende for Tekken 8, som har sjarmert både fans og kritikere.

Vi var dristige nok til å si at Tekken 8 er favoritten av de tre store kampspillene som nylig ble lansert i vår anmeldelse. Er du enig?