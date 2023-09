Tekken 8 oppdaterer Pandas informasjon

HQ

På dette tidspunktet er vi ganske vant til å se Tekken 8 -figurer dukke opp i trailere, men selv uten en trailer som viser henne, har Panda fått litt mer informasjon på spillets nettside.

Ifølge en oversettelse fra GamingBolt følger Panda med Xiaoyu som hennes trofaste livvakt i Tekken 8, på en reise for å finne Jin. Hvor dette oppdraget vil føre duoen, vil bare tiden vise, men kanskje får vi mer informasjon i en trailer som kommer snart.

Inntil da har vi bare noen skjermbilder av Panda i aksjon fra nettstedet, men det ser ut til at den nok en gang vil bruke teknikker som ligner på Heihachis. Før denne oppdateringen av nettstedet var det kjent at Panda ville komme med i spillet, noe vi bekreftet under intervjuet vårt på Gamescom (som du kan se nedenfor). Vi har også sett at Kuma også blir med, som vi så i traileren på utgivelsesdatoen.

HQ

HQ

Tekken 8 slippes 26. januar 2024 til PS5, PC og Xbox Series X/S.