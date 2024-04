Tekken 8-oppdateringen gir ny kosmetikk og balanseendringer

HQ

Patch 1.03.02 for Tekken 8 er ute i dag, og den bringer ikke de største endringene i verden, men det er noen få viktige ting som inkluderes her.

Det viktigste er at vi får Avatar Skins til 7 figurer. Avatar Skins er kosmetikk som du kan bruke på avataren din i spillet, i stedet for skins som får deg til å se ut som en blå katt eller en Airbender, for eksempel.

I og med lanseringen av Eddy vil spillernes rangering med ham etter denne oppdateringen matche rangeringen til de andre figurene i rangeringsmodus. Det er også lagt inn noen få balanseendringer, som å fikse et problem der motstandere kunne bevege seg før aktivering av Rage Arts og Heat Bursts. Azucena, Eddy og Zafina får også noen endringer i bevegelsene sine. Hvis du vil lese hele listen over endringer, kan du gjøre det her.