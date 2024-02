Tekken 8 rebalansert med ny oppdatering

HQ

Vi kan ikke si at vi er veldig overrasket over at Tekken 8 har blitt en stor hit for Bandai Namco, med tanke på hvor bra det er. Men etter hvert som millioner av spillere har banket hverandre, har de oppdaget ting som må finjusteres for å forbedre balansen i spillet - og det er nettopp det som nå er gjort.

En ny oppdatering er sluppet, nummerert 1.01.04, som både buffer og debuffer karakterene, i tillegg til å legge til ukjente "spillrelaterte feilrettinger". Dette inkluderer å gjøre Devil Jin og Reina mindre farlige, mens Raven og Steve har blitt noe forbedret. Du kan sjekke ut oppdateringslisten her. Og pass på, alle repriser vil bli slettet etter denne oppdateringen (og Ghosts vil begynne å bruke disse endringene).