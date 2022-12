Tekken 8 tar grafiske og historiske sprang i gameplaytrailer

HQ

Katsuhiro Harada lovet på tro og ære at det faktisk var gameplay som ble vist da Bandai Namco kunngjorde Tekken 8 i september, men det var ikke alle som trodde han. Forhåpentligvis har han klart å overbevise tvilerne nå.

Den nyeste traileren for Tekken 8 viser enda flere sekvenser som åpenbart er gameplay, samtidig som at de som følger med på historien får endelig bekreftet at Jun Kazama, moren til Jin, faktisk ikke døde i Tekken 2. At vi får se de nye utgavene av King, Paul, Jack-8, Law og Lars skader heller ikke.