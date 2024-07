Tekken-skaperen: "Slutt å vise oss dine spesifikke karakterideer"

HQ

Man skulle tro at spillskapere ville være glade for at deres eget community engasjerer seg i spillene deres. Og det er nesten alltid tilfelle, men ikke hele tiden. Et eksempel på dette er Tekken-seriens mastermind Katsuhiro Harada, som via X ber alle fans om å slutte å legge ut konsepter av figurer de ønsker i serien.

Grunnen er at de ikke ønsker å bli beskyldt for å stjele ideer fra noen, så detaljerte forslag har ekstra stor sannsynlighet for å bli kastet rett i søpla. Å ønske seg noe spesifikt er dermed den beste måten å sikre at det absolutt aldri vil skje, og i verste fall kan ideer som faktisk er på vei til å bli realisert til og med bli forlatt etter velmenende forslag fra spillere.

Haradas X-innlegg er svært leseverdig og gjelder selvsagt alle utviklere, og er noe å ta med seg for å få en bedre forståelse av hvordan nytt innhold skapes.