Tekken X Street Fighter er fortsatt i live

Hele 11 år har gått siden Bandai Namco og Capcom annonserte at de jobbet på et spill hvor slåssekjempene fra Tekken og Street Fighter ville møtes, så det er ikke rart at mange stadig har trodd at prosjektet har blitt kansellert. For noen dager kunne det endelig virke som om vi hadde fått en bekreftelse på at drømmen aldri vil bli en realitet da undertekstene i den nyeste Harada's Bar hevdet at Tekken-sjefen Katsuhiro Harada sa prosjektet var lagt død. Det viser seg dog å ikke være tilfellet likevel.

Harada-san skriver selv at oversettelsen var feil, og at han kun mente å si at utviklingen av Tekken X Street Fighter har blitt lagt på is mens de venter på "den rette anlendingen til å starte opp igjen" og gjøre ferdig de siste 70 prosentene.