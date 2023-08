Tekken-far Harada svarer på fansenes trusler: "Slutt å være latterlig

HQ

Tekken er stort. Gammelt. Populært, og det betyr at det finnes mange rabiate fanboys som ser på Tekken og det kommende Tekken 8 som det aller viktigste på denne planeten, og reagerer på nyheter om favorittserien sin deretter. I det siste har noen innvidde Tekken-fanboys truet produsenten Katsuhiro Harada med juling, noe han selv kaller "nonsens" i en fersk tweet, før han beskriver hvordan denne latterlige oppførselen skader kampspillverdenen som helhet.

"Når folk kommer med slike tåpelige trusler, lider jeg og alle i FGC følgende tap (se vedlagte bilde).

---

(1) Arrangøren overreagerer og øker sikkerheten, noe som øker driftskostnadene og byrden for spillerne som deltar på arrangementet. I verste fall vil arrangementsledelsen be meg om å avlyse min deltakelse på arrangementet.

(2) Selskapets grunnleggere, styremedlemmer og advokater "liker ikke å bli skremt", så de ber meg om å avlyse inkludering i spillet, selv om for eksempel spesifikasjonen eller karakteren som trues "burde vært inkludert i spillet i utgangspunktet".

(3) Hvis personen som fremsetter disse truslene bruker ordet "vi" i stedet for "jeg" for å representere fansen, øker sannsynligheten for at de to nevnte ulempene inntreffer (mange av dem forstår ikke dette. Jeg adopterer ikke synspunktene til de som bruker "vi" når de uttrykker sine meninger. Det er opp til utviklingsteamet å avgjøre om oppfatningen er majoritet eller minoritet, og personen som uttrykker oppfatningen sier: "Alle rundt meg sier det! (på det meste 5-6 personer rundt meg)" er irrelevant)."

Tror du Harada-san har rett i dette?

<social>https://twitter.com/Harada_TEKKEN/status/1689456340564111361?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1689456340564111361%7Ctwgr%5E7d421fa8742567c0dbb9f958f75fb0bc2653ff45%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.destructoid.com%2Ftekken-8-director-silly-threats-response-roster%2F</social>