Tekken-serien nærmer seg 50 millioner solgte spill

Det var bare her om dagen vi kunne rapportere at Tekken 7 nå har solgt over fem millioner eksemplarer, noe som gjør det til det tredje bestselgende fightingspillet denne generasjonen og ett av seriens mest solgte gjennom alle tider.

Dette ble annonsert i forbifarten av produsenten Katsuhiro Harada på Twitter, som skrev at dette skjedde sent i fjor. Men etter det innså han at fem millioner er en mektig milepæl, og kom på at han ville feire ordentlig.

Derfor har han og teamet laget et bilde for anledningen hvor Tekken-fans kan finne masser av detaljer.

Du kan se bildet nedenfor. Harada brukte også anledningen til å avsløre at Tekken-serien nå har solgt over 49 millioner eksemplarer, hvilket betyr at det snart kan sprettes opp en champagneflaske på Bandai Namcos japanske kontor igjen.