Teknologibransjen mistet nesten 80 000 jobber i 1. kvartal 2026, og halvparten av disse oppsigelsene tilskrives AI

Ifølge en ny rapport fra Nikkei Asia, som Tweak Town har fått tilgang til, har det vært rundt 78 557 oppsigelser i teknologibransjen så langt i år. Det betyr med andre ord at mellom 1. januar og 1. april gikk nesten 80 000 jobber tapt, mens nesten halvparten, rundt 37 638 av dem, var tap direkte knyttet til "AI-implementering og automatisering av arbeidsflyt".

Men det er mer, siden 76,7 % av disse kuttene skjedde i USA, eller rundt 60 000 av de 80 000 tapte jobbene. Det antas at en stor del av disse kuttene kan være drevet av forventningen om at AI vil forbedre produktiviteten, snarere enn av faktiske data som gjenspeiler dette. Det vil derfor fortsatt ta opptil ett år før selskapene begynner å se merkbare produktivitetsgevinster fra AI.

Det må likevel sies at det fortsatt er behov for et menneskelig preg, noe som understrekes av Chief AI Officer i Cognizant, Babak Hodjat.

"Det viser seg at du trenger den siste milen for å få alle disse systemene til å fungere for en bedrift. Det kommer til å være massevis av mennesker som kommer ut av skolen, men som ikke finner en jobb og ikke har domeneekspertisen. Du må hente dem inn. De må lære på jobben hvordan man bruker AI innenfor de ulike domenene."