Telltale feirer jubileum med bilder av The Wolf Among Us 2

I helgen feiret Telltale Games jubileet for grunnleggelsen av sitt opprinnelige studio, og som en del av feiringen ga utvikleren av noen av våre favoritt pek-og-klikk-spill oss en titt på det nyeste spillet deres.

Vi fikk to nye skjermbilder for The Wolf Among Us 2, som begge viser Bigby Wolf om natten. På det ene ser vi ham ute i snøen i en ny blå jakke, mens det andre viser ham med noe som ser ut som en hammer.

Det er vanskelig å si hva slags mysterium vi kommer inn i fra disse to bildene, men vi håper fortsatt at vi kan se noe mer substansielt før året er omme, og kanskje til og med få spillet utgitt i 2024 også.