Telltale kjøper opp mobilspillutvikleren bak Erica

Mens Telltale jobber for å komme tilbake til den plassen det en gang var før kollapsen, har den fortellertunge spillutvikleren nylig lansert sin første tittel siden gjenopplivingen, nemlig The Expanse: A Telltale Series. Selv om selskapet også har andre prosjekter på gang, blant annet The Wolf Among Us 2, har Telltale nå kjøpt mobilspillutvikleren som er kjent for å lage Erica.

Ifølge Gamesindustry.biz har Telltale kjøpt opp utvikleren Flavourworks for en ukjent sum. En av grunnene til oppkjøpet skal være de to selskapenes "felles forståelse av konvergensen mellom film- og spillbransjen", og Flavourworks' Touch Video teknologi som gjør det mulig for spillerne å samhandle med levende bilder.

Etter oppkjøpet vil Zachary Slatter, administrerende direktør i Flavourworks, overta som administrerende direktør for Telltale i Europa.