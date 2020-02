Telltales Batman og mer i Games with Gold for mars

Verken Sony eller Microsoft bruker sjeldent å tilby ekstremt gode spill som en del av henholdsvis PlayStation Plus og Games with Gold når de lanseres egne spill de månedene, noe jeg personlig mener vi får et eksempel på i mars.

Nå har Microsoft nemlig offentliggjort hvilke spill som blir en del av Games with Gold i mars, så la meg bare gi dere listen først:



Her snakker vi altså ikke om dårlige spill, men med to oppfølgere som de fleste med en interesse nok har spilt før, et Sonic-spill som har skapt delte meninger og muligheten til å prøve det fjerde spillet i en helt grei serie hvor det femte er like rundt hjørnet til konsoller lukter det litt som at Microsoft ønsker å rette alt fokus på Ori and the Will of the Wisps.

Hva mener du?