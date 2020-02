Temtem har fått lanseringsvindu på PlayStation og Switch

Temtem legger ikke skjul på at det tar inspirasjon fra Pokémon, men ved å endelig tilby funksjoner som Pokémon-fans har ventet på, og på flere plattformer også, har utvikleren Crema truffet en nerve, og de stormer nå mot en million solgte eksemplarer på Steam.

Men hva med PlayStation og Switch? Crema har tidligere slått fast at de ønsker å utgi spillet på PC først, etterfulgt av Switch og PlayStation, men når blir det? Nylig ga utvikleren oss deres "road map", altså en oversikt over når de planlegger å gjøre spillet helt ferdig.

Her kommer det frem at PC-versjonen blant annet får flere øyer, Temtems, achievements og mer. Det leder oss til våren 2021, altså om et år, og her planlegger Crema å lansere spillet på PlayStation 4 og Switch. Versjonene kommer til å dele de samme funksjonene som PC-versjonen, og det kommer til å være cross-save og cross-progression mellom PC- og konsoll-versjonene.