Tenåring som elsker videospill godkjent av paven til å bli helgen

Selv om det ikke er snakk om en videospillhelgen, har vi i dag en litt annerledes historie, ettersom pave Frans nå har godkjent kanoniseringen av den første helgenen i dette årtusenet, den italienske tenåringsspilleren Carlo Acutis, som døde av leukemi i 2006.

Acutis elsket videospill og kombinerte ofte dette med en stor interesse for de sosiale aspektene ved internett for å spre den katolske kirkens lære, noe som ga ham kallenavnet "Guds influencer". For å bli helgen må man ha utført to mirakler, noe som sies å være tilfelle, ettersom to personer skal ha blitt helbredet etter å ha bedt til Acutis og besøkt graven hans.

Carlo Acutis forventes å bli formelt kanonisert som helgen i 2025.

