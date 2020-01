Tencent investerer i PlatinumGames

Den kinesiske mediegiganten Tencent har lenge brukt penger på å kjøpe opp eller investere i diverse spillprosjekter og foretak verden over. De eier Riot Games, og har fingrene med i Activision Blizzard, Ubisoft og Epic Games.

PlatinumGames, utvikleren av blant annet Bayonetta-spillene og Nier: Automata, og som for øyeblikket er i gang med Babylon's Fall, er det seneste foretaket som har inngått et økonomisk samarbeid med Tencent. Dette går Platinum selv ut med på sin egen nyhetsblogg. Hvor stor investeringen er, er ukjent, men Platinum mener at dette er ett steg på veien mot å sikre større selvstendighet og å kunne publisere sine egne spill i fremtiden. Kenichi Sato, CEO hos PlatinumGames, forsikrer oss om at dette ikke kommer til å påvirke deres spill eller selvstendighet.