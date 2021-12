Tencent kjøper Back 4 Blood-studioet Turtle Rock

HQ

Gjengen i Turtle Rock Studios har dessverre ikke hatt en stor hit etter at de ga ut Left 4 Dead 2 for over ti år siden. De har forsøkt med spill som Evolve, The Well og senest Back 4 Blood, men nå har det uunngåelig skjedd.

De kinesiske gigantene i Tencent kunngjør at de har kjøpt Slamfire, moderselskapet til Turtle Rock. Begge parter lover likevel at Back 4 Blood sine fremtidsplaner forblir de samme og at utviklerstudioet vil fungere selvstending. Forhåpentligvis betyr det at utviklerne fortsetter å gjøre det de kan beste uten forstyrrelser, for med tanke på at Tencent allerede eier store eller små deler av blant annet Activision Blizzard, Epic Games, FunCom, Remedy, Riot, Ubisoft og mange andre velkjente spillselskaper begynner dette nesten å bli latterlig.