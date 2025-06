Tencent kjøper seg inn i Arrowhead, 15,75 % for 80 millioner dollar

HQ

Tencent har kjøpt 15,75 % av aksjene i det svenske studioet Arrowhead Game Studios for den store summen av 80 millioner dollar, noe som verdsetter studioet til rundt 532 millioner dollar.

Ifølge kilder ble avtalen faktisk fullført i juli i fjor, men er først nå blitt offentlig kjent. Johan Pilestedt, en av Arrowheads grunnleggere, ga en kort uttalelse i forbindelse med kunngjøringen, der han beskrev hvordan dette nye partnerskapet vil åpne helt nye muligheter for studioet når det gjelder å komme seg inn på det kinesiske spillmarkedet.

"Den kinesiske spillerbasen er den hellige gral i spillbransjen"

Til tross for Tencents investering planlegger Arrowhead å finansiere sitt neste spill selv og har uttalt at de fortsatt er åpne for fremtidige samarbeid med Sony, selv om deres kommende prosjekt ikke direkte involverer PlayStation.