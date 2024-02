Tencent ønsker å lage en mobilversjon av Elden Ring

HQ

Det ser ut til at Tencent ønsker å kapitalisere på suksessen til FromSoftwares Elden Ring ved å lage en mobilversjon av spillet. Ifølge Reuters har denne mobilversjonen vært på trappene siden det kinesiske selskapet kjøpte 16 % av FromSoftware og lisensrettighetene til Elden Ring i 2022.

Det har angivelig gått tregt siden den gang, men vi har noen viktige detaljer som er verdt å merke seg. I stedet for at dette skal være en premiumutgivelse på mobil, ser det ut til at Tencent har planer om at spillet skal være gratis å spille, men fullt av mikrotransaksjoner i likhet med en opplevelse som Genshin Impact.

Tencent har et presserende behov for å finne en ny hit, ettersom de ønsker å konkurrere med den kinesiske rivalen miHoYo, men det ser ut til at Elden Ring sin kjerneopplevelse kan være i strid med Tencents forretningsmodell.

Vil du se Elden Ring på mobilen?