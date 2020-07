Endelig tok Warner Bros. til fornuften. Etter å ha utsatt Christopher Nolans storfilm en rekke ganger siden de innså at Covid-19 fortsatt herjer i USA kan selskapet fortelle at Tenet vil ha premiere utenfor statene den 26. august. Dermed er det fortsatt håp om at vi får filmen her til lands om en måned med mindre noe virkelig går galt igjen.