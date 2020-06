Tenet utsettes atter en gang

Du ser på Annonser

For to uker siden kom den veldig lite overraskende beskjeden om at Tenet, Christopher Nolans kommende storfilm, ble utsatt to uker for å forhåpentligvis ha premiere når Covid-19 hadde roet seg litt. Dessverre har ikke amerikanerne klart å oppføre seg, så planene må endres igjen.

For etter at USA oppnådde en ny topp for smittetilfeller tidligere denne uken sier Warner Bros. at de utsetter Tenet fra den 31. juli til den 12. august. Dette skyldes blant annet New York sin avgjørelse om få fjerne kinoer fra fjerde fase av statens gjenåpning, så vi får se om datoen faktisk sitter denne gangen eller om det venter en tredje på grunn av folk som ikke forstår alvoret...Ja, jeg er furten.