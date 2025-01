"Tenk om Messi ble trener for Cristiano Ronaldo": Medvedev spøker om Djokovic-Murray-samarbeidetMedvedev

HQ

Samarbeidet mellom Novak Djokovic og Andy Murray starter offisielt neste uke under Australian Open (under Djokovics første kamper i Brisbane, Murray var fortsatt på ferie). Daniil Medvedev, som snakket med pressen på fredag, spøkte om dette uventede partnerskapet mellom to giganter: "Tenk om Messi skulle bli trener for Cristiano Ronaldo".

"Greia med å trene Novak er at han er så sterk, så tenk deg at han vinner, er det på grunn av Andy eller fordi det er Novak? Jeg tror det er et godt partnerskap når det gjelder alt, til og med når det gjelder energi, media, tennis, å vokse som tennis", sa den russiske spilleren, som var finalist i Australian Open i fjor.

Murray var en av de få tennisspillerne som var i stand til å utfordre Federer-Nadal-Djokovic-overlegenheten de siste 20 årene, så mye at noen refererer til "de fire store" i stedet for "de tre store". Han la opp etter Paris 2024, men han er nesten nøyaktig like gammel som Djokovic, 37 år: serberen er bare én uke eldre.