Tennisprogrammet i Barcelona og München i dag med Jódar, Fonseca, de Miñaur, Shelton...

Tennis på grus i Barcelona og München fortsetter onsdag med åttendedelsfinaler i de samtidige ATP 500-turneringene, og spillere som Ben Shelton, Joao Fonseca, Alex de Miñaur og Rafael Jódar skal etter planen spille i dag, 15. april.

Barcelona Open-spill 15. april (åttendedelsfinaler)



Nuno Borges mot Tomás Martín Etcheverry: 11:00 CEST, 10:00 BST



Alex de Miñaur mot Hamad Medjevocic: 12:10 CEST, 11:10 BST



Rafael Jódar mot Camilo Ugo Carabelli: 16:00 CEST, 15.00 BST



Cameron Norrie mot Ethan Quinn: 17:10 CEST, 16:10 BST



München Open-spill 15. april (åttendedelsfinale)



Arthur Rinderknech mot Joao Fonseca: 11:00 CEST, 10:00 BST



Alexander Blockx mot Ben Shelton: 12:40 CEST, 11:40 BST



Flavio Cobolli mot Zizou Bergs: 13:50 CEST, 12:50 BST



Vit Kopriva mot Luciano Darderi: 15:00 CEST, 14:00 BST



I morgen spilles de fire andre åttendedelsfinalene i Barcelona, med Carlos Alcaraz mot Tomas Machac,Lorenzo Sonego mot Andrey Rublev, Corentin Moute mot Lorenzo Musetti og Arthur Fils mot Brandon Nakashima.

I München står Daniel Altmaier mot Alex Molcan, Botic van de Zandschulp mot Francisco Cerúndolo, Alexander Zverev mot Gabriel Diallo på programmet torsdag.