Terence Stamp er død, 87 år gammel

Den britiske skuespilleren Terence Stamp er død i en alder av 87 år. Nyheten ble bekreftet søndag morgen av hans familie, som kunngjorde at han gikk bort 17. august 2025. Dødsårsaken er ennå ikke offentliggjort.

Stamp, som ble født i London i 1938, ble berømt på 1960-tallet og etablerte seg raskt som en av sin generasjons mest uttrykksfulle og dominerende skuespillere. Han filmdebuterte i Billy Budd, en rolle som innbrakte ham både en Oscar og en BAFTA-nominasjon. Bare tre år senere vant han prisen for beste mannlige skuespiller ved filmfestivalen i Cannes for sin prestasjon i The Collector.

For et bredere publikum er Stamp kanskje mest kjent som den karismatiske og hensynsløse general Zod i Superman (1978) og Superman II (1980). Med sitt gjennomtrengende blikk og magnetiske nærvær på lerretet forvandlet han skurken til en av de mest ikoniske antagonistene i superheltfilmens historie.

Stamps karriere strakte seg over mer enn seks tiår, der han tilførte intensitet og eleganse til hver eneste rolle, og etterlot seg en arv som vil vare langt utover hans bortgang.