Terminator: Resistance - Enhanced annonsert til PlayStation 5

For litt over en uke siden ble det oppdaget at det australske motsvaret til PEGI hadde aldersmerket et spill kalt Terminator: Resistance - Enhanced, og vi gikk da ut i fra at det var snakk om en 4K-versjon av fjorårets Terminator: Resistance til PlayStation 5 og Xbox Series. Nå viser det seg at det bare kommer til Sonys konsoll, og ikke Microsofts.

Denne Enhanced-utgaven kommer til å være gratis for alle som har kjøpt originalen på PlayStation 4, og vi kan se fram mot 4K-grafikk og 60fps. Det byr også på raskere lastetider og nye funksjoner som støtter DualSense-kontrolleren samt spillmodusen Infiltrator som tidligere kun var på PC.

Terminator: Resistance - Enhanced slippes 26. mars.