Terminator: Resistance Enhanced utsatt til april

Vi blir ikke akkurat spesielt overrasket når store spill blir utsatt en måned eller to, og noen ganger enda mer, Ubisoft gjorde det for eksempel nylig med Riders Republic, og det samme har Warner Bros. gjort med Hogwarts Legacy.

Nå slutter den kommende dedikerte next-gen-utgaven av Terminator: Resistance seg til den listen. Spillet, som heter Terminator: Resistance - Enhanced, ankommer ikke lenger den 26. mars som først antatt, da det nå er blitt utsatt en måned til den 30. april. Dette avslørte Reef Games via Twitter:

"UPDATE: Terminator: Resistance ENHANCED will now be launching on April 30, 2021. We know you are all very excited to experience the game on the PlayStation 5, and we'll have more updates and teasers for you in the coming weeks. For now, stay safe, soldiers."

Det originale spillet ble blant annet kritisert for mangelfull grafikk og tekniske feil. Forhåpentligvis vil den nye utgaven rette på dette.