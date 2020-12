Terminator: Resistance ser ut til å få en forbedret utgave

Du ser på Annonser

Du ser på Annonser

Terminator: Resistance var knapt et akseptabelt spill da det ble sluppet til PC, PlayStation 4 og Xbox One i fjor. Men ettersom det er et spill som inneholder Terminator, burde det ikke overraske noen at det nå ser ut til å komme tilbake.

Uten noen tidligere bekreftelse av dets eksistens har nå det australske PEGI-motsvaret aldersmerket spillet Terminator: Resistance Enhanced (som vi regner med betyr PlayStation 5 og Xbox Series). Ettersom utgivere ikke akkurat aldersmerker spill for moro skyld regner vi med at en offisiell annonsering kommer snart.