Årets mest forferdelige årstid er her, så hva er vel bedre enn å drukne sorgene i en kavalkade av ekstrem vold og blod? Art the Clown er tilbake, grusommere og mer grotesk, skamløst underholdende enn noen gang før. Hvis psykotisk blodbad og lemlestelse er din kopp te, for la oss ikke gå rundt grøten her, hvis du ikke fant underholdning i Damien Leones tidligere filmer i Terrifier -serien som er mer enn en direkte kjærlighetserklæring til den for lengst tapte grindhouse-æraen, så vil Terrifier 3 på ingen måte få deg til å se lyset. Art er mer motbydelig enn noen gang før, og uhyggen er skrudd opp til elleve på uhyggeskalaen.

Men ærlig talt, hvem setter seg ned foran Terrifier 3 med en bøtte popkorn og forventer shakespearske intriger eller intrikat karakterutvikling? Art er attraksjonen, filmens egen Mona Lisa, og alt rundt ham er bare et objekt som den psykotiske demonklovnen kan bruke sin patenterte vold på. Når det er sagt, tilbyr Terrifier 3 marginalt mer substans enn de to foregående filmene, og Leone forsøker å flette inn litt verdensbygging og bakgrunnshistorie, særlig når det gjelder Art selv, hans fortid og hans forbindelse til det overnaturlige. Men la meg gjøre det klart at det ikke på noen måte er snakk om å gjenoppfinne karakteren.

Prikken over i-en er fortsatt den spektakulære volden, og filmen fortsetter omtrent der hendelsene i Terrifier 2 slapp. For som vi alle vet, kan sann ondskap ikke overvinnes helt. Det gjelder også Art, som til tross for at han ikke har noe hode i starten av filmen, finner en vei tilbake og som en marerittaktig fugl Føniks reiser seg fra asken - eller i dette tilfellet gamle blodige levninger. Med blikket rettet mot nye ofre samt en håndfull av de stakkars overlevende fra forrige film, går verdens mest motbydelige klovn løs på en drapsturné. Kort sagt, handlingen er ikke-eksisterende, og de menneskelige karakterene er omtrent like spennende som forrige ukes nyheter. Men det er greit, vi er her for å se bisarr vold og ikke så mye annet, og på den fronten skuffer Terrifier 3 ikke.

For Art er nesten magnetisk, og selv om du kanskje vil flytte blikket bort fra filmen til tider, kan du rett og slett ikke det. David Howard Thornton, mannen bak masken, er briljant i sin mimikk og kroppsbevegelser. Han blåser liv i den degenererte klovnen på en måte som ikke burde være mulig, og det er tydelig at Thornton er født til denne rollen. Art er uten tvil en av de mest forskrudde skurkene på mange år, og selv de mest blaserte skrekkfans vil til tider finne det vanskelig å holde ut den sadistiske volden. Terrifier 3 tar grusomheten til et helt nytt nivå, og Art leker i mye større grad med ofrene sine, forlenger lidelsene deres og torturerer dem på en måte som virkelig får det til å verke i magen.

Men stikk i strid med all rim og reson er det et aspekt ved det hele som er så merkelig fascinerende, og som også er den kroken som så effektivt holder interessen for filmen oppe. For det er stadig små hint om at det finnes en metode bak galskapen, en uhyggelig kalkulasjon bak klovnesminkens uhyggelige fasade. Det må imidlertid sies at denne filmen helt klart tøyer grensene for hva som er akseptabelt, for selv om den ekstreme volden er både kreativ, nøye utformet og tydelig designet for å sjokkere - så mye den kan - var det definitivt øyeblikk da jeg tvilte på om jeg kunne håndtere den eller ikke.

Til tross for dette føles volden aldri unødvendig eller påtvunget. Den tjener sitt formål, og den vil definitivt teste grensene dine, men det er et visst kunstnerisk nivå over det hele. De praktiske effektene er imponerende, med gode, gammeldagse fontener av rødt slim og innvoller som flyr i alle mulige retninger. Det er ikke et snev av det nå så vanlige CGI-blodet vi ofte ser, og det er utrolig forfriskende.

Filmen skal også ha honnør for sin evne til å balansere vold og mørk humor. Ja, Art er en hensynsløs, sadistisk galning, men det er en kunstnerisk evne i måten han håner ofrene sine på. De overdrevne ansiktsuttrykkene, den mørke humoren i hans påfunn, ja, det er rett og slett lekent i all sin absurditet. Leone vet nøyaktig hva han har i Art, og Terrifier 3 viker aldri unna eller skammer seg over hva filmen er. Det er en ekstrem form for underholdning dedikert til en nisje, men hengiven gruppe moralsk fordervede fans, undertegnede inkludert, og dette er den mest naturlige videreutviklingen av franchisen. Den er større, blodigere, mer ekstrem og fullstendig hemningsløs. Så for de av dere som tåler intensiteten og den nådeløse, viscerale volden, vil Terrifier 3 bringe glede. Den befester Art the Clown som en av de mest ikoniske moderne skrekkskurkene i sjangeren, og byr på en bloddryppende tur som ingen andre.

