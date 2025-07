Terrorbytes: Første episode nå gratis - En førsteklasses dokumentar om skrekkspill

HQ

Gode nyheter for alle som har vært fristet, men ikke helt klar til å hoste opp 30 dollar for et digitalt kjøp. Den første episoden av TerrorBytes- en dokumentarserie som tar for seg skrekkspillenes historie - er nå helt gratis å se på YouTube.

Hele serien spenner over fem episoder, og etter noe velfortjent kritikk om den bratte prislappen, har skaperne svart. Ikke bare har de gjort premiereepisoden fritt tilgjengelig, de har også redusert den totale prisen til 20 dollar - en mye rimeligere sum.

Åpningskapittelet, med tittelen Enter the Survival Horror, varer i omtrent halvannen time og tar for seg sjangerens tidlige dager. Fra 3D Monster Maze og Sweet Home til sjangerdefinerende klassikere som Alone in the Dark, Resident Evil og Silent Hill, er det en nostalgisk og innsiktsfull tur nedover en dunkelt opplyst minnebane. Blant intervjuobjektene finner vi tunge navn som Hubert Chardot (Alone in the Dark), Hifumi Kouno (Clock Tower), Akira Yamaoka (Silent Hill), Denis Dyack (Eternal Darkness), John Romero (DOOM) og Jeremy Blaustein (Silent Hill 1 & 2).

Og for de som blir hekta? Resten av serien dykker dypt ned i emner som lisensierte skrekkspill, FMV-æraen, indiemareritt og de mest kontroversielle titlene sjangeren noensinne har gitt opphav til. Dokuserien er laget av det samme teamet som står bak de kritikerroste In Search of Darkness og First Person Shooter.

Kort sagt: Hvis du er en skrekkspillnerd (eller ønsker å bli det), er dette en no-brainer. Slå av lyset, start YouTube og gå inn i overlevelseshorror.