Tesla Model 2 har blitt skrotet ifølge Elon Musk

Hvis du har ventet spent på nyheter om det lenge lovede Tesla Model 2 elektriske kjøretøyet, har vi noen dårlige nyheter for deg. Tesla sjef Elon Musk har nevnt i en nylig inntjeningssamtale at bilen har blitt skrotet, alt fordi den nå er "meningsløs".

Model 2 var forventet å være en rimeligere elbil, men ettersom Tesla nå har skiftet fokus til autonomi og selvkjørende biler, ser Musk og bilprodusenten den ikke lenger som et nødvendig skritt fremover. Dette betyr at Tesla i stedet vil operere med Model 3 og Model Y, i tillegg til Cybertrucks og Robotaxis, der sistnevnte forventes å bli erstatningen for den nå nedlagte Model 2.

Auto Express skrev om Musks faktiske kommentarer: "Jeg tror vi har gjort det veldig klart at fremtiden er autonom. Jeg tror det er meningsløst å ha en vanlig 25k [dollar] -modell. Det ville være dumt. Det ville være helt i strid med det vi tror på."

Tror du dette er den riktige tilnærmingen for fremtiden til Tesla eller ikke?

