Tesla-aksjen kollapser, faller mer enn 120 milliarder dollar i verdi

HQ

Det har vært noen ganske ville dager for Tesla-eier Elon Musk i det siste. Han inngikk nylig en avtale om å kjøpe hele Twitter for 44 milliarder dollar, en avtale som gjør at Twitter nå fjernes fra aksjemarkedet og er privateid.

Dette har imidlertid fått konsekvenser for Tesla, som tapte så mye som 11% av aksjeverdien i går ifølge Forbes. Det tilsvarer 128 milliarder dollar i verdi.

"Tesla shareholders can't be happy that Musk will have to divert even more attention away from winning the electric-vehicle race," sier Oanda-analyst Edward Moya til Forbes.

Det ser også ut til at Musk blir nødt selge noen av sine egne aksjer i Tesla for å finansiere kjøpet av Twitter.