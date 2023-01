Teslagrad 2 får en demo på Steam i februar

HQ

De talentfulle folkene i Rain Games kunne ikke si særlig mye da de annonserte Teslagrad 2 i 2020, men de få detaljene vi fikk ble vist i aksjon da våre landsmenn ga oss en gameplaytrailer forrige august. Vet du hva som er enda bedre enn det for å få en klar indikasjon på om spillet kan leve opp til originalen eller ikke? En demo.

Utviklerne er enige, så Teslagrad 2 får en demo som en del av Steam Next Fest når det starter 6. Vi blir fortalt at demoen vil gi oss en smakebit av hvordan Luminas elektromagnetiske evner kan brukes til å beseire fiender og løse gåter på fantasifulle måter mens du krysser de Skandinavia-inspirerte miljøene, samt vise litt av hvor historien hennes går etter hendelsene i World to the West. Topp dette med det vakre nye bildet vi har fått, så er det lov å glede seg til denne etterlengtede oppfølgeren.