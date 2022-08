Teslagrad 2 lanseres våren 2023 - se den første traileren

Nesten to år har gitt siden norske Rain Games bekreftet at en oppfølger til Teslagrad var på vei, men at det har vært ganske stille siden den gang er heldigvis ikke et tegn på dårlig nytt.

Teslagrad 2 viste nemlig frem den første traileren sin i kveldens Future Games Show-sending, og den inneholder ikke rent lite heller. Her får vi se hvordan Lumina, den nye hovedpersonen, utforsker vakre, ukjente omgivelser på forskjellige måter etter hvert som hun får både kjente og nye egenskaper som også kommer godt med i møter med mystiske fiender. Det ser jo ganske bra ut, så det er deilig at traileren avsluttes med å avsløre at spillet vil lanseres allerede i løpet av våren.