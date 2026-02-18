Teslas Robotaxi har for tiden fire ganger større sannsynlighet for å krasje sammenlignet med menneskelige sjåfører

HQ

Tesla er fast bestemt på å gjøre autonom kjøring til en stor del av selskapets ID i løpet av de neste årene, med offisiell masseproduksjon på Tesla "Robotaxi" for å begynne akkurat nå som denne nyhetshistorien treffer feeden.

Imidlertid ser det ut til at Robotaxi for øyeblikket i det minste ikke er så trygg som noen vil ha deg til å tro, i det minste på dette stadiet i utrullingen. I følge nye data fra NHTSAs Standing General Order (SGO) hendelsesrapportdatabase for automatiserte kjøresystemer (ADS), sendte Tesla inn fem nye krasjrapporter i Austin, Texas mellom slutten av desember 2025 og slutten av januar 2025, som alle ble automatisk pilotert.

Som Elecktrek beskriver i sin gjennomgang av dataene, inkluderer disse krasjene en som kjører rett frem i 27 kilometer i timen inn i et fast objekt, en krasj med en buss og to separate hendelser der Teslaen rygget inn i objekter.

Ytterligere beskrivelser av krasjene er redigert i rapporten som "konfidensiell forretningsinformasjon", men dette utgjør 14 krasjer i Austin, og tilsynelatende fortsetter krasjfrekvensen å øke, og utover bare det faktum at flere Robotaxi'er streifer rundt på veiene.

Ifølge Electreks analyse er det for øyeblikket fire ganger så stor sannsynlighet for at en robotaxi i Austin krasjer sammenlignet med en menneskelig sjåfør.