Test Drive Unlimited: Solar Crown gameplay-bilder vil bli avduket neste uke

Den siste tiden har det versert en hel rekke rykter som alle tyder på at Test Drive Unlimited: Solar Crown blir forsinket til 2024. Verken utgiveren Nacon eller utvikleren KT Racing har tatt skikkelig stilling til ryktene ennå, men det ser ut til at de snart vil gjøre det, for nå er det annonsert et TDU Connect -arrangement.

Dette vil være et 30 minutter langt show som lover å vise frem "uforglemmelige bilder og noen virkelige overraskelser." Alle som håper at dette vil inkludere spilling, bør nok dempe forventningene sine, ettersom kunngjøringen for dette showet spesifikt bemerker at det bare vil være spillbilder denne gangen...

Med tanke på at kunngjøringen av TDU Connect ikke nevner noen utgivelsesdato, og det faktum at det tilsynelatende ikke blir noe gameplay, ser det ut til at vi er på vei mot at spillet blir forsinket og utsatt til en gang i 2024. Uansett får vi vite mer neste uke, den 12. juli 2023 kl. 18:00 BST / 19:00 CEST. Se programmet her.