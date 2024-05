Test Drive Unlimited: Solar Crown lanseres i september

HQ

Det har gått fire år siden kunngjøringen av Test Drive Unlimited: Solar Crown, som har blitt forsinket flere ganger. Men nå er KT Racing og Nacon selvsikre nok til å gi oss en utgivelsesdato, og det viser seg at spillet vil bli utgitt 12. september, og forhåndsbestillende spillere vil få et forsprang 5. september.

Test Drive Unlimited: Solar Crown er et racingspill i en åpen verden som foregår i Hong Hong, som utviklerne sier er "nøyaktig gjengitt i skala 1:1". Som du kanskje forventer, vil det være flere hendelser i spillet, flere biler å samle, mange hemmeligheter og gode muligheter til å tilpasse kjøretøyene dine på flere måter.

Den lange utviklingstiden har også ført til at PlayStation 4- og Xbox One-versjonene er skrotet, ettersom KT Racing i fjor bestemte seg for å optimalisere spillet utelukkende for den nåværende generasjonen, noe som betyr at det vil lanseres for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Sjekk ut traileren for utgivelsesdatoen nedenfor.