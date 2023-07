Test Drive Unlimited: Solar Crown offisielt utsatt til 2024

HQ

For noen uker siden fortalte utgiverne i Nacon relativt stille at Test Drive Unlimited: Solar Crown hadde blitt utsatt til begynnelsen av 2024, men utviklerne hos KT Racing unngikk å snakke om det da de avslørte at det ville komme en livestream med mer informasjon om spillet. Den livestreamen er nå avsluttet, så jeg har både gode og dårlige nyheter.

Den dårlige nyheten er selvsagt at KT Racing bekrefter Test Drive Unlimited: Solar Crown er forsinket til begynnelsen av 2024 og at PS4- og Xbox One-versjonene er kansellert. De får det også til å virke som om Nintendo Switch-versjonen har blitt skrotet, for hybridkonsollen nevnes ikke i livestreamen eller pressemeldingen, selv om logoen fortsatt finnes på spillets offisielle nettside.

Apropos den offisielle nettsiden, er det også der du kan registrere deg for å få sjansen til å delta i en lukket beta som starter 24. juli. Du kan få en forsmak på hva den kommer til å by på i den arkiverte utgaven av streamen nedenfor, ettersom mesteparten av den ble brukt til å vise frem gameplay.