Test Drive Unlimited: Solar Crown utsatt til 2023

Forrige sommer var KT Racing og Nacon breiale nok til å ikke bare gi et livstegn fra Test Drive Unlimited: Solar Crown, men i tillegg hevde at spillet ville komme den 22. september i år. Vel, som vi alle vet nå klarer de færreste å følge planen i disse dager, noe som også gjelder her.

Utviklerne forteller at de har bestemt seg for å utsette Test Drive Unlimited: Solar Crown til en gang i 2023, og som om det ikke var nok vil ikke spillet komme til PlayStation 4 og Xbox One lenger. Grunnen til begge deler er at de ønsker å leve opp til seriens velkjente fokus på ekstreme detaljer både når det gjelder biler og omgivelsene, så nå rettes fokuset og den ekstra tiden mot PC, PS5 og Xbox Series. Det er likevel ikke umulig at du får prøve spillet i år siden håpet er å ha en rekke lukkede betaer for å få tilbakemeldinger fra spillere slik at sluttresultatet blir som både utviklerne og fansen håper og drømmer om.