Test filmkunnskapen din med denne filmbaserte Wordle-klonen

Uansett hvilken holdning du har til hypen som er Wordle, er det vanskelig å benekte at de mange forskjellige klonene er ganske morsomme å spille. Enten det er å teste Pokémon-kunnskapen din med Squirdle, eller fotballkunnskapen din med Who Are Ya?, er det mange forskjellige spill som bruker samme kjernedesign som det populære spillet.

Nyeste tilskudd er for filmelskerne, siden det gir spillere i oppgave å navngi en film med kun stillbilder fra den nevnte filmen. Det heter Framed, og kjerneforskjellen mellom dette og Wordle er at i stedet for å gi hint om hvor nærme gjetningene er, vil hvert feil svar gi deg et nytt stillbilde å se på.

Surf over hit for å sjekke det ut selv.