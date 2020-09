Tetris Effect: Connected blir lanseringsspill pÃ¥ Xbox Series

Du ser på Annonser

Denne uka har Microsoft annonsert at både Xbox Series S og X lanseres den 10. november, og med det kan utgivere endelig avsløre lanseringsdatoene på sine kommende spill. I går rapporterte vi for eksempel at Assassin's Creed Valhalla lanseres samme dag som Xbox Series.

Enhance har bestemt seg for å gjøre det samme med Tetris Effect: Connected, som nå blir lanseringsspill på de nye Xbox-konsollene (kommer også til PC). Det har flere nye multiplayer-moduser, hvor Connected høres mest interessant ut. Det byr på multiplayer for opptil tre spillere som skal jobbe sammen for å beseire bosser.

Hvis du digger Tetris, multiplayer og 4K/60 fps-grafikk burde du virkelig ha dette i kikkerten. Det inkluderes også i Xbox Game Pass.

Hvis du har Tetris Effect på PlayStation 4 eller Oculus må du vente til sommeren neste år på dette nye innholdet.